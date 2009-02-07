Литвин хоче розібратися з ситуацією в Скадовському і Херсонському портах

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН доручив профільним комітетам парламенту вивчити ситуацію з об’єднанням Скадовського і Херсонського морських торгових портів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, відповідне доручення спікер дав комітетам після зустрічі з головою міської ради міста Скадовськ Олександром ГАВРИШЕМ, головою Скадовської районної ради Олегом СТАРЕНЬКИМ і начальником Скадовського порту Іваном ОРЛОМ, що відбулась на їх прохання.

Під час зустрічі обговорювалися питання щодо перспектив діяльності Скадовського морського порту, який є основним бюджетоформуючим підприємством міста. У цьому контексті представники Скадовська звернулися до В.ЛИТВИНА з проханням вжити заходів щодо недопущення об’єднання Скадовського порту з Херсонським.

На їхню думку, існують наміри заволодіти землею, на якій розташований порт, шляхом зміни керівництва підприємства. При цьому наголошувалося, що згадана реорганізація призведе до суттєвого скорочення робочих місць, знищення вантажної бази, припиненню надходжень до міського бюджету і загалом до руйнації підприємства.

В.ЛИТВИН дав доручення відповідним комітетам парламенту вивчити ситуацію, яка склалася навколо Скадовського порту, та надати пропозиції щодо її врегулювання.

Голова Верховної Ради України також має намір звернутися до уряду із аналогічним проханням.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 2008 року в ході колегії Міністерства транспорту і зв’язку заступник міністра – керівник “Укрморрічфлоту” Володимир РАБОТНЄВ заявив журналістам, що Мінтранс планує об`єднати Скадовський і Херсонський морські торгові порти.

21 січня профспілка Скадовського морського порту на мітингу вимагала від керівництва країни зупинити процес об`єднання ДП «Скадовський морський торговий порт» і ДП «Херсонський морський торговий порт». Відповідне звернення учасники мітингу мають намір направити в Кабінет міністрів України і у Верховну Раду.

В ході мітингу також стало відомо, що наприкінці грудня 2008 р. Мінтранс розпочав процес реорганізації Скадовського порту з метою додати йому статус портопункта Херсонського морпорту.