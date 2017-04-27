Суд на два місяці продовжив запобіжний захід Насірову
Суд задовільнив клопотання прокурора.
Солом'янський районний суд Києва на два місяці продовжив запобіжний захід відстороненому від посади голові Державної фіскальної служби Роману Насірову, підозрюваному у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила суддя Солом'янського суду Вікторія Кицюк.
«Клопотання прокурора задовольнити, продовжити строк дії раніше покладених на підозрюваного Насірова Романа обов’язків», - заявила вона.
Суддя зазначила, що Насіров зобов’язаний прибувати до детектива та прокурора, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження та слідчого судді за першою вимогою, не відлучатись з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу детектива та прокурора.
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Також, згідно з ухвалою, Насіров має «повідомляти детектива та прокурора про зміну свого місця проживання, утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд з України, носити електронний засіб контролю».
Зазначається, що дана ухвала суду діє до 26 червня 2017 року.
Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України на виконання доручення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Слідство вважає, що Насіров впродовж 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв ряд безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі підтверджену висновком експерта шкоду в розмірі близько 2 млрд грн.
Солом'янський райсуд 8 березня частково задовольнив клопотання прокурорів САП та обрав запобіжний захід Насірову у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн.
Апеляційний суд Києва 13 березня залишив рішення суду першої інстанції без змін.