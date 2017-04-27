Суд на два місяці продовжив запобіжний захід Насірову

Солом'янський районний суд Києва на два місяці продовжив запобіжний захід відстороненому від посади голові Державної фіскальної служби Роману Насірову, підозрюваному у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила суддя Солом'янського суду Вікторія Кицюк.

«Клопотання прокурора задовольнити, продовжити строк дії раніше покладених на підозрюваного Насірова Романа обов’язків», - заявила вона.

Суддя зазначила, що Насіров зобов’язаний прибувати до детектива та прокурора, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження та слідчого судді за першою вимогою, не відлучатись з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу детектива та прокурора.

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Також, згідно з ухвалою, Насіров має «повідомляти детектива та прокурора про зміну свого місця проживання, утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд з України, носити електронний засіб контролю».

Зазначається, що дана ухвала суду діє до 26 червня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України на виконання доручення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв ряд безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі підтверджену висновком експерта шкоду в розмірі близько 2 млрд грн.

Солом'янський райсуд 8 березня частково задовольнив клопотання прокурорів САП та обрав запобіжний захід Насірову у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн.

Апеляційний суд Києва 13 березня залишив рішення суду першої інстанції без змін.