У справі Насірова призначили нову суддю, яка прославилась розбірками із патрульними

У справі відстороненого голови ДФС Романа Насірова призначили нову суддю – Вікторію Кицюк. Заміна суддів відбулася у зв’язку із тим, що суддя Солом’янського суду Олександр Бобровик захворів. Про це пише ТСН.

Зазначається, що Насіров, виступав проти того, аби його справу слухав Бобровник, однак про нового суддю відсторонений голова ДФС поки не знає.

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Сьогодні суд розглядатиме подовження запобіжного заходу голові ДФС.

Як повідомляв УНІАН раніше, столичні поліцейські затримали суддю Солом'янського суду Вікторію Кицюк за порушення правил дорожнього руху. Суддя згодом влаштувала скандал та розбірки із патрульними.

Активісти тоді повідомляли, що автомобіль судді стояв посеред вузької вулиці, чим заблокував рух в обидві сторони. Екіпаж поліції, який проїжджав по цій ділянці дороги, став, як і всі інші учасники руху.

У результаті, як зазначив начальник департаменту патрульної служби МВС, після неодноразових повторень прохання показати будь-які документи, суддя була затримана.