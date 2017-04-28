Насірову зробили операцію (фото)

Сьогодні, 28 квітня, відстороненому голові ДФС Роману Насірову таки зробили операцію, яку днями відкладали через судове засідання.

Хірургічне втручання провели в українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України. А керував операцією директор медзакладу – професор Олександр Ларін, передає ТСН.

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Журналістам вдалося зняти Романа Насірова на лікарняному ліжку під новою ковдрою та дізнатись про стан його здоров'я.

Раніше фотографії Насірова під картатою ковдрою у лікарні "Феофанія", у якій йому оголошували підозру працівники НАБУ, стали об'єктом численних жартів у мережі. Голова ДФС впевнений, що цю ковдру йому підкинули спеціально, щоб спровокувати галас у соцмережах.