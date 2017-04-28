Насірову зробили операцію (фото)
Раніше хірургічне втручання перенесли через судове засідання.
Сьогодні, 28 квітня, відстороненому голові ДФС Роману Насірову таки зробили операцію, яку днями відкладали через судове засідання.
Хірургічне втручання провели в українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України. А керував операцією директор медзакладу – професор Олександр Ларін, передає ТСН.
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Журналістам вдалося зняти Романа Насірова на лікарняному ліжку під новою ковдрою та дізнатись про стан його здоров'я.
Раніше фотографії Насірова під картатою ковдрою у лікарні "Феофанія", у якій йому оголошували підозру працівники НАБУ, стали об'єктом численних жартів у мережі. Голова ДФС впевнений, що цю ковдру йому підкинули спеціально, щоб спровокувати галас у соцмережах.