Пинзеник заслужив повагу Кріля

Лідер “Єдиного Центру” Ігор КРІЛЬ вважає, що дії Віктора ПИНЗЕНИКА, який подав у відставку з посади міністра фінансів, заслуговують на повагу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Єдиний Центр”.

«Дії Віктора ПИНЗЕНИКА можна коротко схарактеризувати так: сказав правду і пішов. Людина, яка говорить правду про тяжкий стан справ у державі, заслуговує тільки на повагу. Шкода, що він не знайшов у собі сил зробити це раніше, коли у 2008 році інфляція підмивала основи української економіки», - заявив І.КРІЛЬ.

Політик зазначив, що «під час кризи популізму не повинно бути. Повинні бути реальні кроки, на основі аналізу реальної ситуації мають бути реальні економічні прогнози”.

Як підкреслив І.КРІЛЬ, “якби у нас був збалансований бюджет, то нам не треба було б брати 5 млрд. іноземного кредиту”. “Цим кроком ТИМОШЕНКО сама підтвердила, що її бюджет популістичний і нереальний, і що доповідна ПИНЗЕНИКА, яку він написав іще на початку січня, містить правдиві дані. Але оскільки його не захотіли почути, іншого виходу, як піти, у нього не було», - вважає народний депутат.

І.КРІЛЬ висловив здивування, що у такій ситуації уряд займається не економікою, а “кадровою метушнею”.

«Країна в економічній кризі, а команда прем‘єра заявляє, що потрібно замінити міністрів оборони, культури, юстиції. Оце така кадрова політика уряду. Вона побудована на неправді. Єдиним критерієм, який враховується у формуванні Кабміну, є особиста лояльність до ТИМОШЕНКО. Про професійну придатність і не йдеться», - наголосив лідер “Єдиного Центру”.

«Відставка одного чи кількох міністрів, як і уряду в цілому, ні до чого не призведе, - вважає І.КРІЛЬ. - Адже ми намагаємося вирішити старі проблеми за старими правилами. Потрібно змінювати правила діяльності влади, потрібні нові правила виборів цієї влади, потрібне перезавантаження політичної еліти на основі цих нових правил. Тільки тоді вирішиться політична криза, а за нею – й економічна».