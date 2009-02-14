Януковичу не до смаку «номери, які відколює Черновецький»

Сьогоднішня ситуація в Києві обумовлена багато в чому протистоянням між БЮТ і Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Про це заявив учора ввечері у програмі «Шустер live» на телеканалі «Україна» лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, «це протистояння ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і БЮТ привело до того, що сьогодні величезна кількість проблем накопичилася».

Він підкреслив, що «йде політична боротьба за столицю», і додав, що ця боротьба ведеться «відомою партією - БЮТ».

Як зазначив В.ЯНУКОВИЧ, цього року бюджет Києва недофінансований на суму близько 8 млрд. грн., тобто на 30%. За його словами, сьогодні не потрібно робити «такі номери, які відколює ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ» у Києві, а слід вирішувати проблеми недофінансування бюджету.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що представники фракції Партії регіонів у Київській міській раді робитимуть все для скасування «новацій», ухвалених Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. За його словами, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ потрібно займатися проблемами Києва, «і трохи менше самопіаром», і не «пісні ці виспівувати, розповідати людям, як він їх любить, а займатися конкретними реальними справами».

На думку В.ЯНУКОВИЧА, «Києву потрібно приділяти увагу зараз з боку уряду, Президента, і навести лад».