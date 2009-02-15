Тимошенко розказала японцям про ключ до аграрного ринку

Україна зацікавлена у співпраці з японською корпорацією „Міцуї” щодо будівництва елеваторів для зберігання зернових.

Про це прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила на зустрічі з представниками цієї корпорації, повідомляє управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що Україна збирає дуже великі врожаї зернових. Проте, за словами голови уряду, на сьогодні в державі все ще існує проблема зі зберіганням врожаю малих домогосподарств.

Прем’єр запропонувала представникам японської корпорації співробітництво з урядом у напрямку будівництва елеваторів саме для таких малих домогосподарств: „Велике майбутнє у тих компаній, які сьогодні збудують спільно з цими кооперативами елеватори та будуть повністю супроводжувати процес вирощування врожаю, зберігання та експорту”.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, саме завдяки будівництву таких невеликих елеваторів можна увійти на аграрний ринок на досить тривалий час. „Якщо хочете входити в аграрний ринок України, елеватори – це ключ”, - заявила прем’єр-міністр, зазначивши, що уряд сприятиме початку цієї роботи.

Довідка УНІАН. «Міцуї» - один з шести провідних Торгових домів Японії. Компанія має 154 офіси у 66 країнах світу, у тому числі у Києві. Протягом 2008 року рівень товарообороту корпорації з Україною становив близько 27 млн. долл. З України експортувалися металовироби на суму близько 23 млн. долл., а імпортувалась хімічна продукція на суму близько 2,4 млн. євро та продукції машинобудування на 2 млн. долл.