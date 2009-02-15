Литвин заступився за Єфремова

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає недоцільною пропозицію щодо відсторонення від виконання обов’язків голови комітету ВР з питань регламенту Олександра ЄФРЕМОВА.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН дану ініціативу.

За словами голови ВР, ініціатором такого питання необхідно чітко вивчити норми регламенту ВР з цього питання.

«А там чітко зафіксовано в яких випадках може бути поставлене питання про відсторонення голови регламентного комітету», - сказав В.ЛИТВИН.

Все інше, за його словами, це дії, які спрямовані на те, щоб «відлякувати одне одного».

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого народний депутат України Олександр СТЕШЕНКО (фракція БЮТ) зареєстрував у парламенті проект постанови “Про відкликання з посади голови Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України” О.ЄФРЕМОВА. У проекті зазначається, що О.ЄФРЕМОВ поєднує “діяльність голови комітету з фактичним керівництвом фракцією та використанням наданих посадових повноважень на користь однієї політичної сили”. Проектом постанови пропонується депутатській фракції Партії регіонів у тижневий термін внести кандидатуру на посаду голови Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Сьогодні, 15 лютого, лідер фракції партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що пропозиція БЮТ про відставку О.ЄФРЕМОВА з посади голови комітету ВР України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР є порушенням прав опозиції.