Ющенко висловив співчуття Медведєву

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив співчуття Президентові Росії Дмитру МЕДВЕДЄВУ у зв`язку із загибеллю людей внаслідок пожежі, що сталася у Астраханській області 15 лютого.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Із глибоким сумом сприйняли в Україні звістку про пожежу, що сталася в селищі Молодіжному Астраханської області та забрала життя багатьох людей», - йдеться у телеграмі.

Від імені народу України і від себе особисто глава Української держави просить передати щирі співчуття родинам та близьким загиблих і побажання скорішого одужання всім постраждалим.

Як повідомляв УНІАН, під час пожежі в житловому будинку в селищі Молодіжне Астраханської області РФ загинуло 15 осіб, 6 госпіталізовано.