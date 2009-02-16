Подробиці про польоти Балоги до Швейцарії

Член "Народної самооборони" Геннадій Москаль заявляє про те, що глава секретаріату президента Віктор Балога разом з сім`єю літав напередодні Нового року до Швейцарії.

Таку інформацію депутат наводить в рамках власного розслідування інциденту на Швейцарському гірськолижному курорті "Гштаад" у період новорічних свят, повідомляє прес-служба "Народної самооборони".

За даними Москаля, 27 грудня 2008 року з аеропорту "Бориспіль" вилетів літак LJ-60 реєстраційний № 29-LJ, який належить Балозі, на борту цього літака знаходилися двоє пілотів – громадяни США Дмитро Гаврилюк і Джина Гоулоуватеки.

Серед пасажирів літака були Віктор Пукшин, Наталя Данилова, Олена Демченко, Руслан Демченко і Віктор Балога.

Того ж дня літак приземлився в аеропорту Ужгорода і в нього сіли додаткові пасажири: Оксана, Софія та Павло Балоги. Після цього літак вилетів до аеропорту "Самедан" (Швейцарія) кантон Женеви.

За інформацією Москаля, в аеропорту пасажирів особисто зустрічав посол України в Швейцарії Ігор Дір, 4 автомобілі від посольства.

Після інциденту на гірськолижному курорті "Гштаад" 30 грудня 2008 року, повідомляє депутат, чартерним авіарейсом під номером HBVOV-"Берн-Ужгород" раніше зазначені пасажири, окрім двох пілотів – громадян США, прибули до аеропорту Ужгорода.

Того ж дня літак повернувся до аеропорту в місті Берн.

За даними Москаля, 31 грудня 2008 року авіарейсом №29LJ літак за маршрутом Ужгород-Женева під управлінням пілота Дмитра Гаврилюка та Джини Гоулоуватеки з усією сім`єю Балоги вилетів до Швейцарського аеропорту "Самедан".

"Виникає питання, хто ще в Україні із високопосадовців має пілотів-громадян США, невже це невідомо СБУ, Службі зовнішньої розвідки України, притому, що сьогодні СБУ масово складає протоколи на членів уряду, заступників міністрів, які в приватних справах виїжджали закордон", - обурюється Москаль.

У повідомленні він також зазначив, що на його звернення до СБУ з приводу інциденту в "Гштааді", йому відповіли, що у службі "будь-яка інформація з цього приводу відсутня".

"З даного приводу у встановленому законодавством порядку матеріали від дипломатичних установ нашої держави за кордоном, заяви безпосередньо від глави секретаріату президента та інших громадян України до СБУ не надходили", - заявили у відомстві.

Відповідно до законодавства, оперативно-розшукові та контррозвідувальні заходи за межами України проводить Служба зовнішньої розвідки України, додали в СБУ.

Як відомо, у січні британська газета "Independent" оприлюднила статтю про те, що нібито президент Віктор Ющенко перед святами відпочивав на лижному курорті Гштаад в орендованому приватному будинку, який було знищено вогнем. Цю інформацію спростувала прес-секретар президента.

Українська правда