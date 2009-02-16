Кого з міністрів змінить Тимошенко?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО поки що не готова назвати міністрів, яких планується змінити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Києві на спільному брифінгу з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Томасом МІРОВИМ.

“Тільки-но будуть готові зміни в уряді, ми їх вмить внесемо до парламенту, і ви про це дізнаєтеся першими. Поки що ми не готові ці списки оголосити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.