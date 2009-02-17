ВР відправила Пинзеника у відставку

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про відставку міністра фінансів України Віктора ПИНЗЕНИКА».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 238 із 439 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За відставку проголосувала майже у повному складі фракції БЮТ, КПУ, Блоку Литвина. Із фракції “Наша Україна – Народна самооборона” за відставку проголосували 37 народних депутатів, а з фракції Партії регіонів – 1.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого В.ПИНЗЕНИК написав заяву про звільнення з посади міністра фінансів України.

Коментуючи цей вчинок, прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Безумовно, виклики світової фінансової кризи не всі чиновники переносять. Не всі чиновники можуть працювати в екстремальних умовах. Не всі чиновники можуть адекватно реагувати на виклики, й тому найслабкіші залишають свої бойові позиції, йдуть і займаються іншими справами».

На думку експертів, зараз ймовірними кандидатами на цю посаду є екс-міністри фінансів Ігор ЮШКО та Ігор МІТЮКОВ, екс-глава Національного банку Сергій ТІГІПКО, керівник групи радників прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО Віталій ГАЙДУК.