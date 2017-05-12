Сутички у Дніпрі 9 травня: одного з "тітушок" відправили за грати (фото)

Один з нападників на ветеранів АТО в Дніпрі під час масових заходів 9 травня вже за ґратами.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Перший Дніпровський титушка вже за ґратами - вироком суду заарештований на 2 місяці. І настрій різний на двох фотографіях з різницею в два дні.. і вилкули не допомогли...

Далі буде гарантовано..», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до Монументу Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною та поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали декілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка допомога». За версією поліції, конфлікт почався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували.

Читайте такожСлідчі допитують Вілкула у справі масових заворушень у Дніпрі 9 травня - Сарган

Також кілька ветеранів АТО зупинили колону «Опозиційного блоку», яка прямувала також до Монумента Слави з синіми кульками. Тут виникла бійка між ветеранами АТО і чоловіками спортивної зовнішності. Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб.

Травмовано 14 осіб - 8 учасників заходу і 6 поліцейських. 10 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав накази про звільнення керівників поліції Дніпропетровської області. Зокрема, підписані накази про звільнення керівника Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області Ігоря Репешка і керівника поліції міста Дніпро Андрія Бідило і їх заступників по забезпеченню громадської безпеки. Начальником обласної поліції Дніпропетровської області призначений Віталій Глуховеря.