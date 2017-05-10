Відлуння сутичок у Дніпрі: призначено в.о. глави поліції в Дніпропетровській області з громадської безпеки

Виконувачем обов’язків керівника поліції у Дніпропетровській області з громадської безпеки призначено керівника патрульної поліції міста Дніпра Володимира Богоноса. Відповідний наказ підписав голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

«Відсьогодні виконуючим обов’язки керівника поліції у Дніпропетровській області з громадської безпеки моїм наказом буде призначений керівник патрульної поліції міста Дніпра Володимир Богоніс. Наказ вступає в силу з 10-ї години ранку», – зазначив Князєв.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 травня, після попереднього розгляду інцидентів і провокацій у Дніпрі 9 травня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав накази про звільнення керівників поліції Дніпропетровщини.

Зокрема, підписано накази про звільнення керівника Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області Ігоря Репешка та керівника поліції міста Дніпро Андрія Бідила та їхніх заступників щодо забезпечення громадської безпеки.

Нагадаємо, у Дніпрі 9 травня під час ходи до монумента Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією виникли сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали декілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.

За версією поліції, конфлікт почався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували.

Також кілька ветеранів АТО зупинили колону «Опозиційного блоку», яка прямувала також до монумента Слави з синіми кульками. Тут виникла сутичка між ветеранами АТО і чоловіками спортивної зовнішності. Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб – 8 учасників заходу і 6 поліцейських.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що ГПУ почала розслідування співробітництва поліції з «тітушками», які напали на учасників АТО в Дніпрі 9 травня.