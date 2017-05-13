Суд дозволив почати спецрозслідування щодо екс-міністра фінансів у Кабміні Азарова

Апеляційний суд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно екс-міністра фінансів Юрія Колобова. Як повідомляє прес-служба Апеляційного суду столиці, відповідну ухвалу оголосила сьогодні колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ.

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Таким чином, апеляційний суд скасував ухвалу слідчого судді Печерського райсуду від 3 квітня 2017 року, якою Генеральній прокуратурі було відмовлено в наданні дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні від 25 березня 2015 року щодо Колобова, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата чужого майна) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2014 р. за матеріалами СБУ Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету в особливо великих розмірах колишніми посадовцями, серед яких Колобов. Встановлено, що вони незаконно виділили з держбюджету 220 млн грн на фінансування будівництва виділеної телекомунікаційної мережі спеціального зв'язку.

Також Колобов разом з іншими екс-посадовцями є фігурантом провадження щодо незаконного випуску облігацій зовнішньої державної позики для отримання кредиту від Росії (ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) ККУ.

На початку березня 2015 року Колобова затримали в Іспанії. Генпрокуратура направила в Іспанію запит про його екстрадицію. Пізніше у ГПУ повідомили, що Іспанія відмовила Україні в екстрадиції Колобова.

У травні 2016 р. у Генпрокуратурі заявили, що Колобов залишається в міжнародному розшуку, незважаючи на відмову Іспанії в його екстрадиції. Колобов очолював Мінфін у 2012-2014 рр.