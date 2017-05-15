У Сумах невідомі побили депутата міськради

У Сумах невідомі битами побили депутата міської ради В'ячеслава Калініченко, він у важкому стані госпіталізований.

Про це написав голова Сумської ОДА Микола Клочко в Facebook.

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За словами дружини постраждалого, його били по голові, "швидше за все бітами".

"20 хвилин тому мені подзвонили і повідомили про побиття депутата міської ради Калініченко В'ячеслава. Знаю його як порядну людину і підприємця. Переговорив з його дружиною, яка зараз знаходиться в нейрохиргии обласної лікарні. Вона розповіла, що депутата жорстоко били по голові, швидше за все бітами. Подзвонив головному лікарю Гороху Ст. Ст., який запевнив, що робиться все можливе для В'ячеслава, стан якого важке", - повідомив Клочко.

Також з посиланням на управління Національної поліції області, Клочко заявив, що один з імовірних нападників затриманий.