В "Яндексі" впевнені, що їхній бізнес не постраждає від українських санкцій

Санкції не матимуть негативного впливу на бізнес "Яндекс", але українські користувачі постраждають. Про це йдеться в заяві прес-служби компанії.

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"Яндекс розвиває свої сервіси для України з 2005 року. Більше 12 років ми робимо український пошук, карти українських міст, навігацію, освітні проекти та ще кілька десятків різних проектів. Весь цей час наша українська команда працює в строгій відповідності із законодавством України, вкладає всі свої зусилля на створення якісних продуктів", - сказано в заяві прес-служби.

В той же час у компанії підкреслили, що від обмежень постраждають користувачі їхніх сервісів в Україні.

"Це санкції проти 11 мільйонів українських користувачів, які щомісяця вибирають наші сервіси, і проти тисяч українських організацій, які використовують наші технології і сервіси для розвитку своїх бізнесів. Бізнес групи компаній Яндекса, звичайно, дуже великий, і санкції не матимуть на нього негативного впливу. Але ми вважаємо Україну важливою частиною нашої роботи і шкодуємо, що санкції зводять нанівець всі багаторічні зусилля нашої команди", - додали в "Яндексі".

Як повідомляв УНІАН раніше, механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті та заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів і Службі безпеки за участю Національного банку України.

Нагадаємо, до санкційного списку потрапили такі сервіси "Яндекса":

⦁ "Яндекс.Авіабілети"

⦁ "Авто.ру"

⦁ "Яндекс.Аудіторіі"

⦁ "Яндекс.Афіша"

⦁ "Яндекс.Блоги"

⦁ "Яндекс.Вебмайстер"

⦁ "Яндекс.Відео"

⦁ "Яндекс.Диск"

⦁ "Яндекс.Доставка"

⦁ Сайт "Кінопошук"

⦁ "Яндекс.Каса"

⦁ "Яндекс.Нерухомість"

⦁ "Яндекс.Подорожі"

⦁ "Яндекс.Люди"

⦁ "Яндекс.Гроші"

⦁ "Яндекс.Радіо"

⦁ "Яндекс.Директ"

⦁ "Яндекс.Довідник"

⦁ "Яндекс.ЗНО"

⦁ "Яндекс.Інтернетометр"

⦁ "Яндекс.Календар"

⦁ "Яндекс.Зображення"

⦁ "Яндекс.Карти"

⦁ "Яндекс.Каталог"

⦁ "Яндекс.Маркет"

⦁ "Яндекс.Метрика"

⦁ "Яндекс.Метро"

⦁ "Яндекс.Музика"

⦁ "Народна карта Яндексу"

⦁ "Яндекс.Новини"

⦁ "яндекс.перекладач"

⦁ yandex.ua і yandex.ru

⦁ "Яндекс.Пошук по сайту"

⦁ "Яндекс.Пошта"

⦁ "Яндекс.Пошта для домену"

⦁ "Яндекс.Предмети"

⦁ "Яндекс.Карти"

⦁ "Яндекс.Работа"

⦁ "Яндекс.Розклад"

⦁ "Яндекс.Реклама"

⦁ "Яндекс.Рекламна мережа"

⦁ "Яндекс.Довідник"

⦁ "Яндекс.Статистика"

⦁ "Яндекс.Таксі"

⦁ "Яндекс.Телепрограма"

⦁ "Яндекс.Телефонія"

⦁ "Яндекс.Технологіі"

⦁ "Яндекс.Фотки"

⦁ "Яндекс.браузер"

⦁ "Яндекс.XML"

⦁ https://dns.yandex.ua

⦁ "Яндекс.Data Factory"

⦁ "Yandex.SpeechKit"

У той же час, приміром сервіс "Яндекс. Спеллер" не потрапив до списку заборонених.