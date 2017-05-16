В "Яндексі" впевнені, що їхній бізнес не постраждає від українських санкцій
У компанії санкції ототожнили з обмеженнями проти 11 мільйонів користувачів сервісів "Яндекс" в Україні.
Санкції не матимуть негативного впливу на бізнес "Яндекс", але українські користувачі постраждають. Про це йдеться в заяві прес-служби компанії.
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"Яндекс розвиває свої сервіси для України з 2005 року. Більше 12 років ми робимо український пошук, карти українських міст, навігацію, освітні проекти та ще кілька десятків різних проектів. Весь цей час наша українська команда працює в строгій відповідності із законодавством України, вкладає всі свої зусилля на створення якісних продуктів", - сказано в заяві прес-служби.
В той же час у компанії підкреслили, що від обмежень постраждають користувачі їхніх сервісів в Україні.
"Це санкції проти 11 мільйонів українських користувачів, які щомісяця вибирають наші сервіси, і проти тисяч українських організацій, які використовують наші технології і сервіси для розвитку своїх бізнесів. Бізнес групи компаній Яндекса, звичайно, дуже великий, і санкції не матимуть на нього негативного впливу. Але ми вважаємо Україну важливою частиною нашої роботи і шкодуємо, що санкції зводять нанівець всі багаторічні зусилля нашої команди", - додали в "Яндексі".
Як повідомляв УНІАН раніше, механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті та заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів і Службі безпеки за участю Національного банку України.
Нагадаємо, до санкційного списку потрапили такі сервіси "Яндекса":
⦁ "Яндекс.Авіабілети"
⦁ "Авто.ру"
⦁ "Яндекс.Аудіторіі"
⦁ "Яндекс.Афіша"
⦁ "Яндекс.Блоги"
⦁ "Яндекс.Вебмайстер"
⦁ "Яндекс.Відео"
⦁ "Яндекс.Диск"
⦁ "Яндекс.Доставка"
⦁ Сайт "Кінопошук"
⦁ "Яндекс.Каса"
⦁ "Яндекс.Нерухомість"
⦁ "Яндекс.Подорожі"
⦁ "Яндекс.Люди"
⦁ "Яндекс.Гроші"
⦁ "Яндекс.Радіо"
⦁ "Яндекс.Директ"
⦁ "Яндекс.Довідник"
⦁ "Яндекс.ЗНО"
⦁ "Яндекс.Інтернетометр"
⦁ "Яндекс.Календар"
⦁ "Яндекс.Зображення"
⦁ "Яндекс.Карти"
⦁ "Яндекс.Каталог"
⦁ "Яндекс.Маркет"
⦁ "Яндекс.Метрика"
⦁ "Яндекс.Метро"
⦁ "Яндекс.Музика"
⦁ "Народна карта Яндексу"
⦁ "Яндекс.Новини"
⦁ "яндекс.перекладач"
⦁ yandex.ua і yandex.ru
⦁ "Яндекс.Пошук по сайту"
⦁ "Яндекс.Пошта"
⦁ "Яндекс.Пошта для домену"
⦁ "Яндекс.Предмети"
⦁ "Яндекс.Карти"
⦁ "Яндекс.Работа"
⦁ "Яндекс.Розклад"
⦁ "Яндекс.Реклама"
⦁ "Яндекс.Рекламна мережа"
⦁ "Яндекс.Довідник"
⦁ "Яндекс.Статистика"
⦁ "Яндекс.Таксі"
⦁ "Яндекс.Телепрограма"
⦁ "Яндекс.Телефонія"
⦁ "Яндекс.Технологіі"
⦁ "Яндекс.Фотки"
⦁ "Яндекс.браузер"
⦁ "Яндекс.XML"
⦁ https://dns.yandex.ua
⦁ "Яндекс.Data Factory"
⦁ "Yandex.SpeechKit"
У той же час, приміром сервіс "Яндекс. Спеллер" не потрапив до списку заборонених.