В Інтернет-асоціації заявили про неможливість блокування російських сайтів "сьогодні-завтра"

Українські провайдери не зможуть швидко виконати рішення Ради національної безпеки, закріплене указом президента України Петра Порошенка, про блокування російських соціальних мереж "Вконтакте" і "Однокласники", а також інших ресурсів, які підпали під санкції, оскільки це складна процедура, що вимагає великих фінансових витрат. Про це УНІАН повідомив голова Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко.

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"Сьогодні-завтра цього не буде. Ця процедура потребує значних фінансових вкладень, часу для розбудови мереж доступу до Інтернету. І це досить тривалий процес, на реалізацію якого треба було дати час операторам", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Однокласники, а також Яндекса.

Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави. "Заборона Інтернет-провайдерам надання послуг доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів Вконтакте (www.vk.com) і Однокласники (www.ok.ru)", - сказано в повідомленні.