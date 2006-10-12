Ющенко доручив активізувати роботу щодо визнання Голодомору актом геноциду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Міністерству закордонних справ активізувати роботу щодо визнання міжнародною спільнотою Голодомору 1932-1933 років в Україні як геноциду українського народу та однієї з найбільших трагедій в історії людства.

Про це йдеться у відповідному указі Президента, повідомляє офіційне Інтернет-представництво глави держави.

В.ЮЩЕНКО доручив вивчити питання щодо можливості спорудження пам`ятників і встановлення пам`ятних знаків в іноземних державах про Голодомор 1932-1933 років в Україні.

Президент розпорядився забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів, пов`язаних з відзначенням у 2006 році Дня пам`яті жертв голодоморів та політичних репресій, а також участь представників дипломатичного корпусу іноземних держав в офіційних заходах, які проводитимуться в Україні.