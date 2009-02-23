Ющенко стурбований намірами Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований намірами окремих політичних сил скасувати призначені на 15 березня вибори до Тернопільської обласної ради.

Про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

За словами А.КИСЛИНСЬКОГО, В.ЮЩЕНКО звернувся з листом на адресу голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА щодо ініціативи окремих політичних сил скасувати вибори до Тернопільської облради, наголосивши, що параліч місцевої ради «боляче б`є по добробуту кожного мешканця відповідної території, обертаючись проблемами з виплатами зарплат лікарям, вчителям та іншим категоріям громадян».

Як підкреслив А.КИСЛИНСЬКИЙ, глава держави стурбований намірами скасування виборів на Тернопільщині, оскільки «імпульсивні дії парламенту, спрямовані на протиправне обмеження конституційних виборчих прав громадян, не сприятимуть стабільності в країні і викличуть справедливе обурення у суспільстві».

А.КИСЛИНСЬКИЙ нагадав, що 18 грудня 2008 року Верховна Рада 391 голосом ухвалила рішення про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради, базуючись на висновку профільного Комітету ВР щодо наявності численних та систематичних порушень Конституції та законів України при прийнятті облрадою рішень, ігнорування вимог компетентних органів, порушення її посадовими особами вимог законодавства.

«Хоча парламентська фракція БЮТ повним складом голосувала за призначення тернопільських виборів, вже через місяць очільники БЮТ радикально змінили свою позицію і виступили проти. Мовляв, під час кризи (про яку БЮТівці, виявляється, не знали 18 грудня?!) треба економити бюджетні кошти. Цікаво, що не йдеться про відміну інших вже призначених 115 позачергових місцевих виборів. Крім того, майже всі кошти на тернопільські вибори урядом уже виділені, а частина – виплачені як зарплата майже 2,5 тисячам людей, які працюють у виборчих комісіях області», – звернув увагу А.КИСЛИНСЬКИЙ.

«Насправді політична сила ТИМОШЕНКО намагається уникнути розгромної поразки на виборах до Тернопільської облради. Адже результати соцопитувань показують різке падіння довіри тернополян до ТИМОШЕНКО після її зближення з Кремлем. Друга поспіль - після травневих виборів у м. Києві - поразка БЮТ на місцевих виборах серйозно зашкодить президентській виборчій кампанії, яку вже розпочала ТИМОШЕНКО. Тому позиція проста: якщо БЮТ не може виграти вибори, він їх скасовує», - заявив заступник глави Секретаріату.

А.КИСЛИНСЬКИЙ наголошує, що попри усі намагання скасувати незручні для прем‘єра та її політичної сили вибори, позиція Президента України є категоричною: ніхто не може забрати право громадян України обирати місцеву та національну владу.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді лідери фракцій НУ-НС та БЮТ Микола МАРТИНЕНКО та Іван КИРИЛЕНКО зареєстрували проект постанови “Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України "Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради".

Фракція БЮТ наполягала на невідкладному розгляді питання про скасування цих виборів.

Експерти вважають, що така пропозиція є спробою БЮТ уникнути локальної поразки на цих виборах.