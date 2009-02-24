У ЄЦ вже придумали формулювання для відставки кількох міністрів

Народний депутат, лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що кадрова ротація в Кабінеті міністрів зумовлена лише політичними мотивами.

Про це він заявив сьогодні, коментуючи інформацію про наміри БЮТ обміняти із НУ-НС квоту в три міністерські посади за крісло керівника Мін’юсту, повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”.

«Ротації у складі Кабінету міністрів, особливо в умовах кризи, мають бути зрозумілі для суспільства. Я ж не бачу жодної логіки, крім політичних мотивів, у тих кадрових новаціях, які пропонує Юлія ТИМОШЕНКО», - сказав він.

І.КРІЛЬ зауважив, що заміну певних представників Кабміну можна зрозуміти. «Наприклад, про потребу відставки економічного блоку уряду ми почали говорити ще у липні. Така ж ситуація і з блоком, що відповідає за паливно-енергетичний комплекс: не впоралися – здавайте портфелі. Міністра соціальної політики можна критикувати за незрозумілі заяви щодо виплат пенсії – то каже, що можливі проблеми у лютому, то – перевиконали план Пенсійного фонду. Мінтранс - за постійне збільшення тарифів на пасажирські перевезення без покращення умов поїздок, міністра регіонального розвитку - за відсутність співпраці у вертикалі «уряд-місцеві органи влади», міністра внутрішніх справ - за те, що його частіше можна побачити у ЗМІ, ніж за виконанням безпосередніх функцій», - наголосив народний депутат.

При цьому, за його словами, перетворювати формування Кабміну на політичні торги за принципом «цей міністр мені подобається, а цей – ні» для країни занадто витратно. “Набагато ефективніше замінити прем’єр-міністра, бо як народ каже, риба гниє з голови. Ми пропонуємо формулу «двадцять за одну» - уряд у складі двадцяти професіоналів замість уряду політичних виконавців волі ТИМОШЕНКО», - додав І.КРІЛЬ.