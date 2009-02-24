Тимошенко повела заступника Стельмаха на зустріч тет-а-тет

Керівництво Національного банку заявляє про певну нормалізацію стосунків установи з урядом Юлії Тимошенко.

Про це сказав перший заступник голови НБУ Анатолій Шаповалов у вівторок під час зустрічі прем’єра з головами обласних рад.

"Центральний банк завжди був опорою, якщо ви захочете проводити війну – будуть тільки руїни. Останні дні засвідчили, що звинувачення припинилися і спостерігається більше конструктиву", - сказав Шаповалов, звертаючись до Тимошенко.

Водночас, він дорікнув уряду за недалекоглядність, оскільки той не створював стабілізаційного фонду під час економічного розвитку.

"Чому, коли були високі доходи до бюджету, не створювались фонди майбутніх поколінь, а сьогодні ми надіємося на друкарський станок?", - поцікавився перший заступник голови НБУ.

Шаповалов також сказав, що для нинішнього низького курсу гривні до долара "немає економічних підстав".

"Але у нас всі є великими політичними діячами. Сказав, який буде курс гривні, – а відповідальності ніякої не несе. А що людям робити, якщо вони чують, що курс буде 12 гривень (за долар)?", - обурився він.

"Так Ви скажіть, що цього не буде!", - звернулася до нього Тимошенко.

"Я щиро вдячний, бо останнім часом це протистояння закінчилося", - відповів Шаповалов

Тимошенко, у свою чергу, закликала його більш активно схиляти комерційні банки до пролонгації кредитів сільськогосподарським підприємствам.

"Ви ж знаєте, в нас зараз приток валюти відбувається завдяки експорту зерна", - сказала прем’єр.

Шаповалов також повідомив, що Нацбанк робить усе можливе для подолання кризи.

"З початку кризи гривня знецінилась на 58%, а в Росії національна валюта – на 50% з усіма їхніми запасами нафти і газу. Ми вугілля закупили завдяки банківській системі, за газ заплатили завдяки банківській системі, пенсії у січні виплатили завдяки банківській системі", - сказав перший заступник голови НБУ.

Наостанок, Тимошенко запитала Шаповалова, де він зберігає свої гроші. "Зберігаю в Нацбанку, бо по закону ми не можемо їх зберігати в комерційних банках", - відповів Шаповалов.

На запитання прем’єра, чи можуть це робити пересічні громадяни, він відповів, що це правило поширюється лише на працівників НБУ.

Після закінчення наради, Тимошенко повела Шаповалова до свого кабінету, де в них почалася зустріч тет-а-тет.

Українська правда