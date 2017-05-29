Палиця заявив, що у нього немає іншого громадянства, окрім українського

Голова Волинської обласної ради, член президії УКРОПу Ігор Палиця прокоментував звинувачення щодо начебто наявності в нього подвійного громадянства.

Як відомо, народний депутат Тетяна Чорновол звернулася до керівника Служби безпеки України Василя Грицака з вимогою перевірити, чи має Ігор Палиця громадянство іншої держави. Відповідний запит вона надіслала до СБУ 18 травня.

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«Я – громадянин України, жодних інших громадянств у мене немає. Нехай Служба безпеки перевіряє. Відповідально заявляю: якщо наявність у мене подвійного громадянства доведуть – складу мандат голови обласної ради. Мене здивувало те, що депутатам Верховної Ради немає чим зайнятися, крім того, що піаритися на таких запитах», – наголосив Ігор Палиця.

Голова облради припускає, що окремим нардепам не подобаються процеси, які розпочалися на Волині.

«Очевидно, обласна рада відчутно наступає на шию партійним просуванням. Вони вже не знають, як до нас добратися», – зауважив Ігор Палиця.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко запропонував укласти двосторонню угоду про подвійне громадянство для етнічних угорців в Україні.