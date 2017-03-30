Орбан запропонував узаконити подвійне громадянство для етнічних угорців в Україні – ЗМІ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у рамках участі у розширеному саміті Європейської народної партії на Мальті запропонував укласти двосторонню угоду про подвійне громадянство для етнічних угорців в Україні. Про це повідомляє угорське видання Hungary Today.

Видання зазначає, що Орбан обговорював з главою Української держави питання подвійного громадянства для етнічних угорців, які проживають в Україні. "Орбан та Порошенко обговорили необхідність (підписання - УНІАН) двосторонньої угоди у питанні подвійного громадянства", - йдеться у публікації.

У свою чергу президент України висловив стурбованість заявами угорських чиновників про створення окремих територіальних автономій, повідомляє прес-служба глави держави.

Видання також повідомляє, що прем'єр Угорщини запевнив Порошенка у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Орбан відзначив налаштованість Угорщини підтримувати співпрацю з Україною в енергетичних питаннях, що також включає спільний спротив щодо реалізації проекту "Північний потік - 2".

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Як повідомляв УНІАН, у прес-службі глави Української держави повідомили, що Порошенко та Орбан під час зустрічі на Мальті обмінялися думками з актуальних питань двосторонніх взаємин.

Вони обговорили питання розширення співробітництва України з країнами «Вишеградської четвірки» під час головування в групі Угорщини, яке розпочнеться 1 липня.

Орбан наголосив на підтримці територіальної цілісності України та негайного надання українцям безвізового режиму з Європейським союзом.

«Окрему увагу було приділено питанню протидії російській агресії на Донбасі. Сторони обговорили питання збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Росії як ефективного інструменту забезпечення повної імплементації Мінських домовленостей та повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України», - зазначають у прес-службі.

Крім того, Порошенко запросив Орбана відвідати Україну з візитом.