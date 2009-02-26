Журналістів на завтрашнє засідання РНБО не пустять

У п`ятницю, 27 лютого, Президент України Віктор ЮЩЕНКО головуватиме на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, засідання РНБО відбуватиметься у робочому режимі. Участь преси не передбачена.

До порядку денного внесені питання, затверджені Планом розгляду питань на засіданнях РНБО України.

Розгляд анонсованих раніше економічних питань відбудеться цього ж дня о 10.30 у рамках наради під головуванням глави держави, на яку запрошені прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ та лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Інформацію про хід засідання після його завершення оприлюднить прес-служба апарату РНБО.