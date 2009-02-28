Ющенко поїхав на Львівщину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із робочою поїздкою до Львівської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, головна мета поїздки - зустріч з Президентом Республіки Польща Лєхом КАЧИНСЬКИМ та спільна з ним участь у заходах з нагоди 65-ї роковини трагедії села Гута Пеняцька, де у лютому 1944 року було проведено каральну акцію проти місцевих жителів.

Глави двох держав покладуть вінки до пам`ятника загиблим жителям села та візьмуть участь у молебні. Після завершення молебню заплановані виступи Президента України В.ЮЩЕНКА та Президента Республіки Польща Л.КАЧИНСЬКОГО.

Також цього дня В.ЮЩЕНКО та Л.КАЧИНСЬКИЙ візьмуть участь у заходах із вшанування пам`яті жертв більшовицьких репресій у місті Броди.

У складі делегації, що відбула до Львівської області - міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, в.о. директора Українського інституту національної пам`яті Ігор ЮХНОВСЬКИЙ.