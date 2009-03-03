У Луценка кажуть, що БЮТ поставив коаліцію на межу розвалу

Голосування депутатів від фракції Блоку Юлії Тимошенко за відставку міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА фактично поставило коаліцію в парламенті на межу розвалу.

Таке переконання висловив народний депутат України, представник громадської організації «Народна самооборона» Тарас СТЕЦЬКІВ, повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”.

«Голосування за це рішення п’ятдесяти БЮТівців, в тому числі таких, як ПОРТНОВ, ЗАБЗАЛЮК і ПИСАРЕНКО, означає, що позицію в БЮТі було проговорено і узгоджено. БЮТ фактично поставив коаліцію на межу розвалу, вчинив лицемірно, бо обіцяв, що не підтримуватиме це голосування», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

Т.СТЕЦЬКІВ при цьому нагадав, що представники Партії регіонів ініціювали звільнення В.ОГРИЗКА після того, як Міжнародний суд ООН виніс рішення у справі щодо спірних територій континентального шельфу Чорного моря, а український МЗС попередив посла Росії в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА, що може оголосити його персоною нон грата за певні висловлювання на адресу українських політиків.

«Це голосування носить однозначно антиукраїнський і холуйський характер. Це приниження України, як держави, і приниження парламенту, як вищого законодавчого органу України», - вважає Т.СТЕЦЬКІВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР 250-ма голосами народних депутатів прийняла постанову про звільнення В.ОГРИЗКО з посади міністра закордонних справ України. Зокрема, “за” проголосували 174 народні депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 27 – від КПУ, від фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоку Литвина не проголосував жоден депутат.