СБУ звинувачує керівників Нафтогазу та уряд у «заволодінні» чужим газом

Служба безпеки України здивована позицією Верховної Ради щодо факту затримання працівника Енергетичної митниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у парламенті заявив в.о. голови СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ під час заслуховування інформації з відповідного питання.

«Нас здивувала така позиція Верховної Ради, бо ми затримуємо митників на регіональній основі і це не є дивним фактом. На жаль, корупція в цій структурі достатньо глибока», - В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

В.о. голови СБУ зауважив, що на сьогодні потрібно говорити про існування “серйозної групи посадових осіб, включаючи керівництво уряду, яке здійснило незаконну оборудку”.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зауважив, що слідчим управлінням СБУ 2 березня була порушена кримінальна справа за фактом заволодіння чужим майном, а саме – понад 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зауважив, що було встановлено факт, що двічі – 21 січня і 5 лютого «сума в 1 млрд. 700 млн. дол. гуляла у щоденному режимі між територією України та Росії».

За його словами, з боку деяких народних депутатів та політичних сил сьогодні чиниться тиск на хід розслідування цієї справи. При цьому, наголосив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, СБУ працює виключно у законодавчому полі.