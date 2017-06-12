Глава МЗС Іспанії: безвіз – це доказ зближення України і ЄС

13:05, 12 червня 2017
Політика
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Глава МЗС Іспанії Альфонсо Дастіс привітав українців із запровадженням безвізу з ЄС.

Альфонсо Дастис / фото @AlfonsoDastisQ

Безвізовий режим це доказ зближення України і Європейського союзу.

Про це у Твіттері в понеділок написав глава МЗС Іспанії Альфонсо Дастіс.

"Відтепер громадяни України не потребують віз для в'їзду до ЄС. Це доказ зближення України і ЄС" - написав він.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

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Теги: #безвіз із ЄС#безвізовий режим у дії