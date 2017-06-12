Глава МЗС Іспанії: безвіз – це доказ зближення України і ЄС

Безвізовий режим це доказ зближення України і Європейського союзу.

Про це у Твіттері в понеділок написав глава МЗС Іспанії Альфонсо Дастіс.

"Відтепер громадяни України не потребують віз для в'їзду до ЄС. Це доказ зближення України і ЄС" - написав він.

A partir de ahora los ciudadanos ucranianos no necesitan visado para entrar en la UE. Una prueba más del acercamiento de #Ucrania a la Unión — Alfonso Dastis (@AlfonsoDastisQ) June 12, 2017

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.