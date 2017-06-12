Глава МЗС Іспанії: безвіз – це доказ зближення України і ЄС
13:05, 12 червня 2017Політика
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Глава МЗС Іспанії Альфонсо Дастіс привітав українців із запровадженням безвізу з ЄС.
Альфонсо Дастіс привітав Україну з безвізом з ЄС / фото @AlfonsoDastisQ
Безвізовий режим це доказ зближення України і Європейського союзу.
Про це у Твіттері в понеділок написав глава МЗС Іспанії Альфонсо Дастіс.
"Відтепер громадяни України не потребують віз для в'їзду до ЄС. Це доказ зближення України і ЄС" - написав він.
A partir de ahora los ciudadanos ucranianos no necesitan visado para entrar en la UE. Una prueba más del acercamiento de #Ucrania a la Unión— Alfonso Dastis (@AlfonsoDastisQ) June 12, 2017
Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.
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