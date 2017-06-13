Голова Одеської ОДА Степанов подарував свій будинок в селі Ставрове сироті

13 червня голова Одеської ОДА Максим Степанов відвідав село Ставрове в Окнянскому районі Одеської області, де подарував свій будинок місцевій жительці Вікторії Шпак - єдиній сироті в цьому селі, яка досягла повноліття.

Будинок в Ставровому був придбаний Степановим близько місяця тому за незвичайних обставин. Голова Одеської ОДА вирішив здійснити цю покупку, щоб зареєструватися в Ставровому і, сплативши податки в бюджет Окнянского району, допомогти будівництву місцевої школи. Згідно з декларацією Степанова, за минулий рік сума сплачених ним податків склала 3 млн. 732 тис. гривень, і вони вже надійшли до бюджету району.

«Школа тут будується вже 10 років і її ніяк не можуть добудувати, тому я вирішив зареєструватися в селі, щоб податки пішли в місцевий бюджет. Для цього потрібно було житло, знайшли будинок, який тут продавався, ось я його і купив. Я розумів, що не планую тут жити, про що відразу і сказав. І сьогодні із задоволенням дарую цей будинок цій чудовій дитині, Вікторії Шпак - їй він набагато потрібніший, і вона, напевно, потребує його більше всіх з жителів Ставрового», - заявив Степанов.

Голова ОДА вручив новій господині будинку всі необхідні документи, після чого вони разом оглянули приміщення. За словами дівчини, вона нікуди не збирається їхати з рідного села і після завершення навчання планує тут жити, працювати та будувати сім'ю, а про такий несподіваний подарунок навіть мріяти не могла.

На сьогоднішній день діти в Ставровому вчаться в переповнених класах у приміщенні, якому понад 100 років. За словами Степанова, нова школа в Ставровому буде готова вже до 1 вересня 2018 року.

«Зараз ми швидкими темпами проведемо актуалізацію проекту і почнемо фінансувати будівництво. Я знайду гроші, щоб добудувати цю школу. Є гроші з обласного та державного бюджету, є гроші, які я сплатив в якості податків, - з'явився додатковий ресурс. Голови райради і райадміністрації сказали, що із задоволенням спрямують цей ресурс на фінансування будівництва школи. Я пообіцяв, що діти підуть у школу вже 1 вересня наступного року, і виконаю це обіцянку», - заявив він.

За словами Степанова, сфері освіти в області він має намір приділяти найпильнішу увагу.

«Вкладення грошей в науку і освіту в рази пришвидшує зростання ВВП у державі. Ніщо не може дати такого стимулу зростанню ВВП, як освічена нація, яка отримує гарну освіту і потім використовує свої знання для розвитку власної держави», - зазначив він.

Поліпшення якості освіти в регіоні є одним з ключових напрямків Стратегічного плану дій на 2017-2019 «Розумний регіон», який голова Одеської ОДА Максим Степанов презентував 22 березня у Одесі. Програма визначає основні пріоритети, цілі, програми і проекти розвитку Одеської області, механізми їх реалізації, а також очікувані результати.

Як повідомляли ЗМІ, голова Одеської ОДА Степанов єдиний серед голів ОДА в Україні вказав у своїй декларації за 2016 рік суми сплачених податків та військового збору.