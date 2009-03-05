Кучма розуміє, чому через 15 хвилин половина ВР була в Нафтогазі

Колишній президент України Леонід КУЧМА впевнений, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» зумовлений наближенням президентських виборів.

Про це він сказав сьогодні під час відеомосту Київ - Москва - Тбілісі - Єреван "Україна та СНД під час світової фінансової кризи".

«Це черговий знак непередбачуваності нашої влади. Якщо судити з політичного погляду, то, попри заклики нашого Президента припинити до 1 липня говорити про президентські вибори, президентська компанія вже почалася», - сказав Л.КУЧМА.

На його думку, вчорашні події в НАК «Нафтогаз» є політтехнологією .

«Хіба може штурмувати «Альфа» «Нафтогаз», а там уже 20 камер стоїть і все це знімає. А через 15 хвилин половина Верховної Ради вже в «Нафтогазі». Через кілька годин – рішення суду. Хіба можна повірити, що все це відбувалося спонтанно?», - запитав Л.КУЧМА.

Він вважає, що такі події організовують «на сміх світовій спільноті», хоча за цим стоять реальні економічні інтереси.

Також колишній президент зазначив, що Росія могла б зіграти позитивну роль у вирішенні цієї суперечки, але для цього треба відверто заявити, кому належить цей спірний газ.

«Чому Росії тут чітко не сказати де, чий газ знаходиться в українських сховищах. Щоб не сперечалися наші можновладці, а чітко сказали – це газ «РосУкрЕнерго», «Нафтогазу», «Газпрому» чи туркменський газ. Тоді б припинилася політична спекуляція», - вважає Л.КУЧМА.

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня було порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. внаслідок зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА.

Учора, 4 березня, в офісі НАК «Нафтогаз України» в Києві працівники СБУ здійснювали слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовцями компанії 6,3 млрд. кубометрів природного газу. При цьому в прес-центрі пояснили, що присутність бійців «Альфи» зумовлена виключно охороною слідчих, «оскільки від учора здійснюються спроби блокування розслідування».

В.о. голови правління НАК Ігор ДІДЕНКО оскаржив ухвалу про порушення кримінальної справи в Шевченківському райсуді столиці, який припинив слідчі дії та призначив судове засідання за скаргою на 17 березня.