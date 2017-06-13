Названо офіційну причину арешту Навального

Симоновський суд Москви заарештував опозиціонера Олексія Навального на 30 діб. Політика звинувачували за частиною 8 статті 20.2 КпАП — повторне порушення організатором публічного заходу встановленого порядку організації або проведення мітингу, передає Медіазона.

Навального затримали вдень 12 червня у під'їзді його будинку перед антикорупційним мітингом. Пізніше на сайті московської поліції з'явилося повідомлення про його затримання.

За даними поліції, він розмістив в мережі Інтернет заклики переміститися з проспекту Сахарова, де йде захід опозиції, узгоджене Мерією Москви, — на Тверську вулицю для участі "в неузгодженій протестній акції". Після затримання Навального доставили у відділок поліції для складання протоколів про адміністративне правопорушення.

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Увечері 11 червня Навальний опублікував на YouTube відеоролик, в якому оголосив про відмову від узгодженої акції 12 червня на проспекті Сахарова. Навальний пояснив своє рішення тиском з боку влади. За його словами, компанії, які повинні були надати звукове обладнання й сцену для мітингу, відмовлялися співпрацювати після дзвінків від чиновників.

У мерії заяву Навального назвали "провокацією". Прокуратура Москви попередила, що "будь-які спроби провести неузгоджену захід на вул. Тверській м. Москви — пряме порушення закону".