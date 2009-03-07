Ющенко визначився з новим міністром закордонних справ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО визначився з кандидатурою на посаду міністра закордонних справ.

Про це він сказав у своєму виступі в телепрограмі “Свобода на Інтері”.

Водночас В.ЮЩЕНКО відмовився називати прізвище кандидата на посаду глави МЗС, подання на призначення якого він планує подати до Верховної Ради.

Говорячи про рішення парламенту відправити Володимира ОГРИЗКА у відставку з посади міністра закордонних справ, В.ЮЩЕНКО зауважив, що це була розправа: «Те, що зробив парламент, безумовно, мова йшла про розправу – як на хамство одного дипломата, закордонного, відповіли відставкою свого міністра. Так робили аборигени, так робила будь-яка нація, яка вважає себе рабською», - сказав Президент.

Він відкинув закиди на адресу В.ОГРИЗКА щодо розповсюдження МЗС циркуляру до дипломатичних представництв за кордоном, в якому була критика на адресу уряду.

За словами В.ЮЩЕНКА, що під час засідання Ради національної безпеки та оборони (10 лютого - УНІАН) прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вийшла до журналістів і говорила неправду. Зокрема, зауважив Президент, вона розповідала про те, що на засіданні РНБО навіть не обговорювалось, і тому МЗС було змушене донести правду і заспокоїти європейських споживачів газу, що контракти (з Росією на поставки і транзит газу – УНІАН) будуть виконуватись, якими вони б не були.

Крім того, В.ЮЩЕНКО дав високу оцінку роботі В.ОГРИЗКА на посаді міністра МЗС, а також високо оцінив роботу його попередників.

«Україні везло на міністрів закордонних справ. На мій погляд, з першого року (незалежності держави) в МЗС укріпилась сильна українська політика», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що йому хотілось, аби кожне українське міністерство очолювала людина з таким же світоглядом і відданістю українським інтересам, які має В.ОГРИЗКО.