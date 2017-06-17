Порошенко: Гельмут Коль зробив безцінний внесок у зміцнення європейської єдності

Президент України Петро Порошенко вважає, що колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль зробив безцінний внесок у зміцнення європейської єдності.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

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"Щирі співчуття німецькому народу через непоправну втрату людини-епохи Гельмута Коля, лідера, який зробив безцінний внесок у зміцнення європейської єдності та подолання шрамів Холодної війни", - написав президент.

Як повідомляв УНІАН, Коль помер у віці 87 років. Коля називали «архітектором» возз’єднання Німеччини.

Він найдовше в історії сучасної Німеччини обіймав посаду канцлера - з 1982 по 1998 рік - та був рушійною силою щодо введення єдиної європейської валюти євро, переконавши німецьких скептиків відмовитися від марки.