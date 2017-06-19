Турчинов представив концепцію закону про деокупацію Донбасу - Парубій

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов на засіданні фракції "Народного фронту" презентував концепцію закону про деокупацію окремих районів Донецької та Луганської областей. Про це повідомив спікер Верховної Ради Андрій Парубій, що також брав участь у засіданні, передає "Громадське".

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"Зараз обговорюється саме концепція, і це правильний підхід, щоб на початковому етапі визначити його основні позиції. Власне, це зміна статусу, визнання окупованих територій формально окупованими і найголовніше — це визначення юридичних передумов для ведення бойових дій і військових операцій, щоб цей закон давав таке законодавче право для головнокомандувача і РНБО", — сказав Парубій.

Спікер парламенту наголосив, що текст законопроекту поки не готовий, йдеться виключно про концепцію.

Раніше Турчинов заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. Зокрема, він наголосив, що необхідно не просто визнати окремі райони Луганської та Донецької областей окупованими РФ, але й чітко на законодавчому рівні визначити основи державної політики щодо їхнього звільнення.

Для цього, вважає Турчинов, необхідна нова ефективна технологія захисту України від агресора. Вона може передбачати надання президенту права застосовувати Збройні сили України та інші військові формування проти агресії РФ. Крім того, секретар РНБО виступив за створення оперативного штабу з широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, у тому числі і військово-цивільними адміністраціями.