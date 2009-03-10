Ківалов закликає берегти Зварича як зіницю ока
Тому що він більмо...
Правоохоронні органи мають вжити заходи, щоб гарантувати безпеку колишньому судді Львівського апеляційного адміністративного суду Ігорю ЗВАРИЧУ протягом усього терміну слідства і судового процесу.
Таку думку висловив народний депутат від Партії регіонів, голова Комітету ВР з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ, повідомили УНІАН у його прес-службі.
«Треба виділити співробітників, відповідальних за його охорону. Помістити затриманого в спеціальну камеру, де він міг би перебувати під цілодобовим контролем», - вважає С.КІВАЛОВ.
На його думку, І.ЗВАРИЧ, «судячи з усього, володіє цінною інформацією про факти корупції в судах загальної юрисдикції».
«Такого свідка треба берегти як зіницю ока. Але корупціонерам, що залишаються на волі, І.ЗВАРИЧ, який дає свідчення - як більмо на оці: тільки з його свідчень майбутній, найгучніший за всю історію незалежності України, судовий процес над суддівською корупцією матиме перспективу. У цьому прямий інтерес правоохоронців, відповідальних за утримання І.ЗВАРИЧА під вартою», - підкреслив депутат.
Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2008 року проти тодішнього голови Львівського апеляційного адмінсуду І.ЗВАРИЧА Генпрокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.
15 грудня УСБУ у Львівській області оголосило І.ЗВАРИЧА в розшук, оскільки він зник з приватної клініки, в якій перебував на лікуванні.
18 грудня 2008 року Верховна Рада дала згоду на його звільнення з посади і арешт.
9 березня цього року у Львові близько 21.00 на горищі одного з житлових будинків співробітники Служби безпеки України затримали І.ЗВАРИЧА.
Сьогодні, 10 березня, І.ЗВАРИЧ був доставлений до Києва, він знаходиться в одному з ізоляторів тимчасового тримання.