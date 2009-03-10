Ківалов закликає берегти Зварича як зіницю ока

Правоохоронні органи мають вжити заходи, щоб гарантувати безпеку колишньому судді Львівського апеляційного адміністративного суду Ігорю ЗВАРИЧУ протягом усього терміну слідства і судового процесу.

Таку думку висловив народний депутат від Партії регіонів, голова Комітету ВР з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Треба виділити співробітників, відповідальних за його охорону. Помістити затриманого в спеціальну камеру, де він міг би перебувати під цілодобовим контролем», - вважає С.КІВАЛОВ.

На його думку, І.ЗВАРИЧ, «судячи з усього, володіє цінною інформацією про факти корупції в судах загальної юрисдикції».

«Такого свідка треба берегти як зіницю ока. Але корупціонерам, що залишаються на волі, І.ЗВАРИЧ, який дає свідчення - як більмо на оці: тільки з його свідчень майбутній, найгучніший за всю історію незалежності України, судовий процес над суддівською корупцією матиме перспективу. У цьому прямий інтерес правоохоронців, відповідальних за утримання І.ЗВАРИЧА під вартою», - підкреслив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2008 року проти тодішнього голови Львівського апеляційного адмінсуду І.ЗВАРИЧА Генпрокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

15 грудня УСБУ у Львівській області оголосило І.ЗВАРИЧА в розшук, оскільки він зник з приватної клініки, в якій перебував на лікуванні.

18 грудня 2008 року Верховна Рада дала згоду на його звільнення з посади і арешт.

9 березня цього року у Львові близько 21.00 на горищі одного з житлових будинків співробітники Служби безпеки України затримали І.ЗВАРИЧА.

Сьогодні, 10 березня, І.ЗВАРИЧ був доставлений до Києва, він знаходиться в одному з ізоляторів тимчасового тримання.