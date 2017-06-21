Рада сьогодні звернеться до ЄП щодо додаткових торговельних преференцій (наживо)
10:05, 21 червня 2017Політика
1082 0
Також депутати розглянуть законопроект про внесення змін до законодавства стосовно надання психіатричної допомоги.
Сьогодні парламент працює лише на ранковому засіданні / фото УНІАН
Сьогодні Верховна Рада планує звернутися до Європарламенту щодо запровадження додаткових торговельних преференцій ЄС товарам, походженням з України.
Як передає кореспондент УНІАН, крім того, передбачається розгляд в другому читанні проекту закону щодо посилення відповідальності за паркування транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.
Читайте такожСвітовий банк схвалив концепцію партнерства з Україною на 5 років
Також депутати розглянуть законопроект про внесення змін до законодавства стосовно надання психіатричної допомоги.
Як відомо, сьогодні парламент працює лише на ранковому засіданні, а після обіду народні депутати працюватимуть в комітетах та фракціях.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter