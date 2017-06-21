Рада сьогодні звернеться до ЄП щодо додаткових торговельних преференцій (наживо)

10:05, 21 червня 2017
Політика
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Також депутати розглянуть законопроект про внесення змін до законодавства стосовно надання психіатричної допомоги.

Сьогодні парламент працює лише на ранковому засіданні / фото УНІАН

Сьогодні Верховна Рада планує звернутися до Європарламенту щодо запровадження додаткових торговельних преференцій ЄС товарам, походженням з України.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, передбачається розгляд в другому читанні проекту закону щодо посилення відповідальності за паркування транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.

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Також депутати розглянуть законопроект про внесення змін до законодавства стосовно надання психіатричної допомоги.

Як відомо, сьогодні парламент працює лише на ранковому засіданні, а після обіду народні депутати працюватимуть в комітетах та фракціях.

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