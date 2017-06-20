Рада може зобов'язати провайдерів мати додаткове обладнання для відключення заборонених сайтів

На цьому тижні Верховна Рада розглядатиме законопроект щодо безпекових питань в інформаційній сфері. Про це журналістам у парламенті сказав перший заступник голови фракції партії “Блок Петра Порошенка” Ігор Кононенко, повідомляє прес-служба БПП.

“Питання контролю за інформаційним простором країни – це питання безпеки країни. Не забуваймо, що ми знаходимося у стадії війни, і з боку Росії використовуються різні інтернет- технології для впливу на інформаційний простір нашої країни. Це надважливе на сьогодні питання, яким треба серйозно займатися… У нас є для цього рада РНБО. Тож на цьому тижні , за моєю інформацією, має бути зареєстрований і поданий на розгляд ВР відповідний законопроект. Це закон щодо безпекових питань в інформаційній сфері. Суть документу в тому, що провайдер має мати додаткове обладнання для оперативного відключення тих сайтів, які, за рішенням суду, не відповідають законам України”,- підкреслив парламентар.

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“І тут виникає економічне питання… Яким чином допомогти провайдерам придбати це обладнання. І тут питання до Кабінету міністрів, коли, можливо, варто говорити про зміни до бюджету країни щодо виділення коштів на кредитування бізнесу, задля придбання цього обладнання. За моєю інформацією, одному провайдеру потрібно буде придбати обладнання на 1,2-1,5 млн доларів”, - зауважив Кононенко.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня президент підписав указ, який ґрунтується на рішенні РНБО та накладає санкції на низку російських IT-компаній, в тому числі розробників програмного забезпечення. Також цей указ зобов’язує всіх провайдерів заблокувати доступ до низки російських інтернет-сервісів, включаючи Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.