Тимчук пояснив причину "істерики" росіян від візиту Порошенка до США

Президент України в ході робочого візиту, крім спілкування з главою Білого дому, переговорив практично з усім військово-політичним керівництвом США.

Про це пише координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«З віце-президентом, держсекретарем, міністром оборони були повноцінні зустрічі з обговоренням деталей. Що вкрай важливо для вибудовування відносин з американською адміністрацією. Саме тому росіян і рве істерика від цього візиту», – зазначає Тимчук.

Він підкреслив, що ступінь ефективності від зустрічей буде зрозуміла в найближчі місяці.

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«Публічний акцент, що цілком виправдано - був зроблений на звільненні наших заручників, яких терористи утримують на Донбасі і в Росії. Якщо американська сторона вважатиме можливим в цьому допомогти – вже великий плюс», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко у ході візиту до США провів ряд зустрічей: із президентом Дональдом Трампом, віце-президентом Майком Пенсом, держсекретарем Рексом Тіллерсоном і главою Пентагону Джеймсом Меттісом.