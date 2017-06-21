Порошенко обговорив з Тіллерсоном шляхи надання Україні оборонного озброєння

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до США провів зустріч із Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, в ході якої співрозмовники обговорили шляхи надання Україні оборонного озброєння.

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

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«Крім того, обговорювались шляхи надання оборонної зброї для України», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони також обговорили шляхи посилення інвестиційного і торговельно-економічного співробітництва України та США.

Під час зустрічі обговорювались шляхи інституціоналізації двосторонньої співпраці у безпековій сфері.

Петро Порошенко запросив Рекса Тіллерсона здійснити візит в Україну.