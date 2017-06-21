Порошенко обговорив з Тіллерсоном шляхи надання Україні оборонного озброєння
Сторони також обговорили шляхи посилення інвестиційного і торговельно-економічного співробітництва України та США.
Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до США провів зустріч із Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, в ході якої співрозмовники обговорили шляхи надання Україні оборонного озброєння.
Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.
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«Крім того, обговорювались шляхи надання оборонної зброї для України», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сторони також обговорили шляхи посилення інвестиційного і торговельно-економічного співробітництва України та США.
Під час зустрічі обговорювались шляхи інституціоналізації двосторонньої співпраці у безпековій сфері.
Петро Порошенко запросив Рекса Тіллерсона здійснити візит в Україну.