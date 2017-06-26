Трамп назвав рішення суду по міграційному указу "явною перемогою"

Президент США Дональд Трамп назвав прийняте в понеділок рішення Верховного суду по імміграційному указу перемогою для національної безпеки країни. Про це йдеться в заяві, яку оприлюднив Білий дім.

"Сьогоднішнє одноголосне рішення Верховного суду є явною перемогою для нашої національної безпеки. Це дозволяє призупинити переміщення для шести терористичних країн і припинення перебування біженців в значній мірі", - йдеться в заяві президента.

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Трамп підкреслив, що не може допустити в країну людей, які хочуть заподіяти нам шкоду". При цьому він висловився на підтримку тих, хто "любить США і всіх наших громадян і має намір серйозно працювати тут".

Президент зазначив, що нинішнє рішення суду дозволяє йому використовувати важливі інструменти для забезпечення національної безпеки". Він також звернув увагу на те, що на підтримку цього вердикту висловилися всі дев'ять членів Верховного суду.

Як повідомляв УНІАН, Верховний суд США частково скасував блокування міграційного указу Трампа.