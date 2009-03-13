Єхануров боїться, що скоро даватимуть хабарі за те, щоб взяли в армію

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що головними причинами зриву виконання державної програми переходу Збройних сил України на комплектування військовослужбовцями за контрактом є популізм та некомпетентність деяких українських політиків.

Про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив на форумі під час спілкування з читачами інтернет-видання “Українська правда”.

“Впевнений, що українська армія перейде на контрактну основу. Для цього створені всі необхідні умови і зроблено дуже багато в реформуванні структури армії. Але коли саме це відбудеться, на жаль, однозначної відповіді немає”, - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, додавши, що такою позицією “розчарує усіх горе-політиків, які хотіли б використати перехід на контрактну армію у рекламних цілях, але об’єктивно не змогли оцінити ситуацію”.

У зв’язку з цим міністр оборони наголосив, що вважає недоречними розмови щодо використання створення контрактної армії в політичних цілях.

“В той же час в українських політиків відсутнє розуміння реального масштабу проблем в цьому питанні. Дехто прагне на цьому заробити зайві рейтингові очки. Звідси численні непорозуміння і проблеми, яких могло б і не бути”, - констатував Ю.ЄХАНУРОВ.

На його думку, сьогодні фінансова та економічна криза і, як наслідок, вкрай недостатнє фінансування армії не дозволяють визначити дату такого переходу, тому в нинішніх складних економічних умовах військова повинність є єдиною можливістю підтримувати обороноздатність, вважає міністр.

Відповідаючи на запитання про можливість відкупитися від проходження строкової служби, Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що цього року країна може призвати в армію менше людей, ніж є охочих. “Боюся, як би не почали давати хабарі за те, щоб призвали...”, - іронічно припустив Ю.ЄХАНУРОВ.

Говорячи про загальні причини наявної негативної економічної та економічної ситуації в державі, Ю.ЄХАНУРОВ зауважив: “Причин багато. Але з числа головних, я б визначив такі: по-перше, це популізм деяких політиків. Це – біда нашого політикуму. За це ми усі платимо занадто велику ціну. По-друге, егоїзм українських політиків. Кожна політична сила хоче панувати і не вміє працювати в режимі консенсусу. По-третє, це відсутність розуміння загальнонаціональних інтересів, домінування корпоративних інтересів над державними”.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до державної програми перехід Збройних сил України на повне комплектування військовослужбовцями служби за контрактом повинен відбутися з 1 січня 2010 року.

На сьогодні через критичне недофінансування цієї програми строки професіоналізації ЗСУ перенесені орієнтовно на період до 2015 року.