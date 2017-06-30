Вбивство Шаповала змушує Україну консолідуватися - Порошенко

Президент України Петро Порошенко наголошує, що вбивство офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала змушує Україну консолідуватися з метою унеможливлення подальших терористичних атак агресора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час церемонії прощання з полковником Шаповалом.

"Звичайно, що такі офіцери, як Максим Михайлович Шаповал, роблять честь для будь-якої армії, але він був на вістрі атаки і захищав нас у найскладніші часи і в найскладніших місцях", - сказав президент.

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"Його загибель нагадує нам, що війна не лише на фронті, що терористичні атаки, які розв'язує агресор, який прийшов зі зброєю на нашу землю, можуть бути будь-де. Це має лише примусити нас консолідуватися, ще більше підтримувати нашу армію, Збройні сили, наші спецслужби, нашу розвідку", - наголосив Порошенко і додав, що пишається такими воїнами, як Шаповал.

Як повідомляв УНІАН, вранці 27 червня у Києві на розі вулиць Соломʼянська та Олексіївська вибухнув автомобіль «Мерседес», загинув водій.

У прес-службі Міністества оборони повідомили, що внаслідок вибуху автомобіля загинув співробітник Головного управління розвідки Міноборони полковник Шаповал.

В МВС подію кваліфіковано як теракт.

Заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що Шаповал був командиром першої групи спецназу, який звільняв Донецький аеропорт в 2014 році.

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова, цей терористичний акт було здійснено за таким саме сценарієм, як і вбивство українського контррозвідника полковника СБУ Олександра Хараберюша у березні 2017 року в Маріуполі.