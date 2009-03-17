Мінфін купив собі люстри дорожчі, ніж «весь дзеркальний зал Версаля»?
12:05, 17 березня 2009Політика
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Рахункова палата нарила і в Черновецького
|Валентин Симоненко
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова рахункової палати України Валентин СИМОНЕНКО журналістам у вівторок.
На питання чи були виявлені порушення під час аудиту, В.СИМОНЕНКО сказав: «Не просто порушення, а порушення, що межують із злочином». Окрім цього, за його словами, на колегії буде розглянуто результат аудиту використання коштів Міністерством фінансів України, на будівництво і облаштування нової будівлі цього відомства. «Там одна люстра коштує більше ніж весь дзеркальний зал Версаля», - сказав В.СИМОНЕНКО.
На найближчому засіданні колегії рахункової палати також буде розглянуто питання реалізації державної програми «Шкільний автобус».
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