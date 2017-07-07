Трампу підготували лише кілька сторінок рекомендацій щодо зустрічі з Путіним - CNN

Головні радники президента США Дональда Трампа поспішно готували його до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним, що відбудеться сьогодні, 7 липня.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації США, які стверджують, що президент прислухався до їхніх порад.

Протягом декількох останніх днів Трампу підготували великий матеріал для поїздки до Європи, але розділ про його зустріч з Путіним становить лише "кілька сторінок", повідомив один з представників Білого дому. Другий чиновник сказав, що кожен розмовний пункт містить лише речення або два.

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Серед топ-чиновників, які готували Трампа до зустрічі: міністр оборони Джеймс Меттіс, який відкрито критикував Путіна, більше, ніж Трамп, і держсекретар Рекс Тіллерсон, який має давню історію відносин з російським лідером.

Також у підготовці до зустрічі була задіяна критик Путіна Фіона Хілл, яка протягом останніх декількох місяців приєдналася до адміністрації в якості старшого директора Ради безпеки США з європейських та російських питань.

При цьому, як зазначає телеканал, радники все ще висловлюють стурбованість непередбачуваністю Трампа напередодні зустрічі з Путіним, особливо в світлі відомої кремлівської практики широкої підготовки до зустрічі з лідерами США.