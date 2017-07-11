Кличко: при розгляді питання про зняття депутатської недоторканності винятків не повинно бути ні для кого

Верховна Рада, розглядаючи питання про зняття недоторканності з народних депутатів, повинна керуватися виключно регламентом, законодавством та відповідальністю, покладеною на нардепів їхніми виборцями. І виключень не повинно бути ні для кого з депутатів – незалежно від того, до якої фракції вони входять. Про це в коментарі журналістам заявив мер Києва Віталій Кличко.

«При розгляді питань про позбавлення недоторканності народних депутатів, щодо яких надійшли подання від генерального прокурора, виключень не повинно бути ні для кого – незалежно від того, до якої фракції входить той чи інший депутат. Якщо є в правоохоронних органів факти, які потребують розслідування, значить треба дати їм можливість виконувати свою роботу. Цього сьогодні вимагає суспільство. Народні депутати з групи «УДАР» підтримають зняття недоторканності з усіх депутатів, щодо яких є подання в парламенті», – підкреслив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що депутатський мандат не дає права чи індульгенції на порушення законів. І суспільство повинне бачити, що недоторканних немає, що перед законом усі рівні і відповідальність буде для всіх – і для пересічних громадян, і для представників тієї чи іншої гілки влади.

Як повідомляв УНІАН, раніше нардеп Довгий попросив регламентний комітет зняти з нього недоторканність.