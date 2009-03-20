Керувати Укртрансгазом буде «хлопчик, у якого молоко з вуст не стекло»?

Вчора уряд зняв з посади керівника «Укртрансгазу» пана Марчука і замість нього поставив людину, яка не тільки не має відповідних фахових знань, а ще й була підозрюваною у відмивання ПДВ та фінансових спекуляціях.

Про це з парламентської трибуни заявила регіоналка Інна Богословська, презентуючи звіт Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування стану функціонування газотранспортної системи України та забезпечення газом споживачів у 2008-2009 роках.

За словами Богословської, вона не розуміє, чому правляча коаліція у ВР “дуже хвалить газотранспортну систему і пише (у альтернативному звіті слідчої комісії - ред.), що „Укртрансгаз” були героями, які забезпечили транзит газу під час газової війни”, якщо голову цієї компанії “пана Марчука змусили вчора підписати заяву про перехід до „Нафтогазу”.

Водночас Богословська звинуватила владу, що “замість цієї людини, яка знається на транспортуванні і яка забезпечила реверс під час газової війни, ви поставили хлопчика, якого звільнили за підозрою у величезних кримінальних справах, відмиванні податку на додану вартість і фінансових спекуляціях”. Нардеп додала, що вона абсолютно не розуміє, чому таке неоднозначне призначення відбулося ще й “напередодні конференції світової, яка у понеділок відбудеться у Брюсселі, де ви повинні отримати транш, ви, влада, на модернізацію газотранспортної системи. Кого ви пред’явите? Хлопчика, в якого ще молоко з вуст не стекло на головній посаді в „Трансгазі України”?

Богословська додала, що у новопризначеного керівника “Укртрансгазу” “навіть не має фахових знань для керування газотранспортною системою України”. Вона обіцяла провести розслідування усіх обставин цього призначення.