"Слідом за Януковичем": суд дозволив заочне засудження Азарова

Печерський суд Києва дозволив Генпрокуратурі України розпочати процедуру заочного засудження екс-прем'єра України Миколи Азарова.

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Про це йдеться в постановлении судді Христини Гладун.

Спеціальне досудове розслідування стосується приватизації "Укртелекому". Постанову прийнято 31 травня, опубліковано 13 липня.

12 жовтня 2010 на посаді глави уряду Азаров підписав розпорядження Кабміну про продаж пакета акцій "Укртелекому". Після чого Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації було виділено 220 млн гривень, що спричинило за собою необґрунтовані витрати державного бюджету на створення телекомунікаційної мережі спеціального призначення.

Йому інкримінують привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Також сказано про те, що ГПУ 6 лютого 2015 надіслала клопотання до Росії про взяття під варту підозрюваного до отримання клопотання про видачу, на що російська Генпрокуратура 9 лютого 2016 заявила про відмову. У зв'язку з цим Генеральна прокуратура України 22 травня 2017 попросила суд дозволити заочне розслідування.

Як повідомляв УНІАН, Янукович і Азаров, які переховуються в Росії від українського правосуддя і перебувають під санкціями Європейського Союзу, не зможуть скористатися безвізовими поїздками в країни Євросоюзу.