Ющенко поскаржився Конституційному судові на «закон про імпічмент»

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» від 15 січня 2009 року №890-VI.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення до Секретаріату КСУ.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2009 року ВР прийняла Закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Вказаним законом передбачається утворення, зокрема, тимчасових слідчих комісій ВР для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, які наділяються надзвичайно широкими повноваженнями, в тому числі передбаченими Кримінально-процесуальним кодексом України для органів досудового слідства.

7 лютого Президент повернув до ВР цей закон зі своїми пропозиціями для повторного розгляду.

3 березня парламент подолав вето Президента України на закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

16 березня голова ВР Володимир ЛИТВИН на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів оприлюднив лист від Президента Віктора ЮЩЕНКА про те, що глава держави звернеться до Конституційного Суду щодо конституційності закону ««Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».