НАТО турбує причина, з якої Україна не воювала за Крим - Reuters

Кар'єра Сергія Єлісєєва допоможе пояснити, чому армія України в 2014 році майже без бою віддала Крим, і чому НАТО тепер каже, що турбується через спроби Росії підірвати вірність військових у країнах Східної Європи, що входять до Альянсу.

До того, як Росія анексувала Крим, Єлісєєв дослужився до високої посади в українському Чорноморському флоті, передає DT.UA з посиланням на Reuters.

Як пізніше виявилося, його вірність українській армії була не справжньою. Єлісєєв був вихідцем з Росії. Але він служив в українському флоті тільки для того, щоб зрадити, коли настає відповідальний момент. Військові стратеги НАТО тепер переконані, що Москва вважає особовий склад з такими ж особистими зв'язками з Росією цінним, якщо спалахне новий конфлікт проти Заходу.

У 2014 році Єлісєєв був заступником командира українського флоту, який базувався в Криму, коли російські солдати без розпізнавальних знаків захопили українські судна. Замість опору він пішов на зраду й згодом отримав нову посаду - заступника командира Балтійського флоту Росії. У Києві кажуть, що сумнівалися у вірності Єлісєєва.

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"Коли він складав присягу Україні, це були порожні слова для нього. Він завжди був проросійським", - сказав командир українського флоту Ігор Воронченко, який колись служив з Єлісєєвим.

Видання нагадує, що в 2014 році російські солдати в Криму фактично "заходили у відчинені двері". І багато українських солдатів зрадили присязі й переходили на бік ворога. Єлісєєв був лише одним з багатьох зрадників. До цього часу Москва та її маріонетки в Криму намагаються використати слабкі кадри в армії Києва, щоб підірвати її спроможність ефективно захищатися.

Видання пише, що неназваний командир НАТО розповів про спробу Москви використовувати цю кримську тактику й в інших країнах. Вона намагається завербувати етнічних росіян у складі Збройних сил інших країн. На умовах анонімності співрозмовник сказав Reuters, що НАТО гостро відчуває проблему з вірністю військових в країнах-учасницях, де живе багато етнічних росіян, зокрема в країнах Балтії. Він наголосив, що НАТО варто подбати про свій захист і врахувати цю небезпеку, хоча додав, що російське походження не обов'язково означає вірність Москві.

Чиновники у країнах Балтії вважають, що ця загроза перебільшена. А Генсекретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що довіряє арміям Естонії, Латвії і Литви. Хоча він додав: "Нам треба завжди бути пильними. Потрібно розвивати власні інструменти розвідки, щоб мати можливість помітити спроби підриву вірності наших сил".

Reuters пише, що країни Балтії значно відрізняються від України. Наприклад, військові командири Литви, Латвії та Естонії часів СРСР залишили армію після вступу до НАТО в 2004 році. Чиновники цих країн також вказують на те, що російськомовні громадяни Литви були серед загиблих солдатів, які служили в Афганістані та Іраку.

Як повідомляв УНІАН, у ВМС сподіваються, що за допомогою позовів до міжнародних судів можна буде домогтися від РФ компенсації чи повернення захоплених в Криму кораблів.